FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisiyle bir araya gelecek! İngiliz devi transferde kararını verdi

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, bu sezon hem Avrupa'da hem de Türkiye'de büyük başarılara imza atmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip bu nedenle devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncu için transfer listesi hazırlayan Kanarya'ya İngiliz devinden müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)