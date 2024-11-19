TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık! Herkes En-Nesyri derken...
Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Talisca'nın kulübü Al-Nassr'ın ise Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi transfer etmek istediği belirtilmişti. Ancak Suudi Arabistan ekibinin asıl hedefinin sürpriz bir isim olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 19.11.2024- 06:40