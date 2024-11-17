Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Antonio Griezmann'ı alan sarı-lacivertliler Fransız futbolcuyu kadrosuna katarsa En-Nesyri ile yolların ayrılmasıda gündeme gelebilir. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından önceliğini sol bek transferi olarak belirlese de hücum hattına da takviye yapma kararı aldı.
Bunun da en büyük sebebi Youssef En-Nesyri ile Sebastian Szymanski'den skor anlamında verim alınamaması...
İki bölgeyi nokta atışı tek transferle doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, hem santrfor hem de forvet arası olarak görev yapabilen Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ı gündemine aldı.
12.5 MİLYON EURO MAAŞI VAR
33 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde harekete geçilmesi planlanıyor. Atletico Madrid'le görüşmeleri sportif direktör Mario Branco gerçekleştirecek.
Griezmann'ı ikna etmek için ise Jose Mourinho bir görüşme yapacak. İspanya'da şu anda 12.5 milyon euro net maaş alan ve La Liga'da en fazla kazanan ilk 15 oyuncu arasında bulunan Griezmann için sponsorların da devreye gireceği belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre Griezmann transferi olursa En-Nesyri'yle veda gerçekleşebilir.
150 MİLYON EURO'YA ULAŞTI
Real Sociedad'da profesyonel futbol hayatına başlayan Griezmann, burada sergilediği performans sonrasında Atletico Madrid'e 30 milyon euroya transfer oldu.
2018'de 150 milyon euro piyasa değerine ulaşan Fransız oyuncu, 2019'da ise Barcelona'ya 120 milyon euroya geçti. 2 sezon sonra yeniden Atletico'ya döndü.