Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Antonio Griezmann'ı alan sarı-lacivertliler Fransız futbolcuyu kadrosuna katarsa En-Nesyri ile yolların ayrılmasıda gündeme gelebilir. İşte detaylar...

Bunun da en büyük sebebi Youssef En-Nesyri ile Sebastian Szymanski'den skor anlamında verim alınamaması...