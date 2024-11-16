L-Gante'den Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "İkna edeceğim"
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eski sevgilisi olan Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante, gündemden düşmüyor. Arjantinli rapçi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı televizyon programı Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Gante bu gelişmele yaşanırken flaş açıklamalarda bulunarak Arjantinli yıldız futbolcuyu sarı-lacivertli ekibe gelmesi için ikna edeceğini söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.11.2024- 06:40