Yıldız futbolcu, evde yaşanan olayla ilgili de "Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada paylaşarak beni herkesin önünde aptal yerine koydu" açıklamasını yaptı.