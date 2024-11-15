Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, milli arayı dostluk maçıyla değerlendiriyor. Rusya ekiplerinden Zenit ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaştı.
Bu mücadeleyi sarı-lacivertliler kazanmak istiyor. Fenerbahçe - Zenit maçının canlı izleme linki haberimizde...
F.BAHÇE - ZENIT MAÇI 11'LER
F.Bahçe: İrfan Can, Levent, Yusuf, Becao, Kostic, Bartuğ, Zeki, Fred, Oğuz, Tadic, Cenk
Zenit: Denis Adamov, Dmitriy Chistyakov, Douglas Santos, Nino, Rodrigao, Ilzat Akhmetov, Wilmar Barrios, Aleksandr Erokhin, Maksim Glushenkov, Alexander Sobolev, Pedro Henrique
FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Zenit maçı 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ZENIT LİGDE 3. SIRADA
Rusya Premier Ligi'nin 11'inci haftasının ardından Zenit, ligde üçüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile Zenit, 2023 yılında iki hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
⚽️GOL! Cenk Tosun'dan klasına yakışır bir son vuruş! pic.twitter.com/01aoSpN5Pp— TRT Spor (@trtspor) November 15, 2024