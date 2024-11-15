Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli arada Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Milli ara nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'i 2-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cenk Tosun ve 63. dakikada Levent Mercan kaydetti.

Zenit'in tek golü 35. dakikada Aleksandr Erokhin'den geldi.

LEVENT MERCAN SİFTAH YAPTI

Levent Mercan, Fenerbahçe forması ile ilk golünü Zenit karşısında kaydetti.

TRİBÜNLER DOLU

Fenerbahçe'nin Zenit'i konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, stadyumun tamamına yakınını doldurdu. Hafta içi, havanın yağmurlu olması ve hazırlık karşılaşması olmasına rağmen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına destek oldular. Sarı-lacivertliler, maç önü ve maç sırasında takımlarına büyük destekte bulundu.

ORGAN NAKLİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'nin Zenit karşılaşmasında attığı gollerde organ nakline dikkat çekildi. Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Fenerbahçemizin bugünkü gol sevinçleri sadece kalplerden değil; akciğer, ilik, karaciğer gibi farklı organlardan oluşuyor. Büyük Fenerbahçe taraftarı! Sen de Türkiye @organnaklivakfi web sitesini ziyaret ederek bağışçı ol, sevinçler yaşam sevincine dönüşsün! #YaşamıKutla" ifadeleri kullanıldı.

TADIC BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli 10 numarası Dusan Tadic, Zenit karşılaşmasını da boş geçmedi. Takımının şu ana kadar gole en çok katkı yapan ikinci ismi olan tecrübeli futbolcu, hazırlık maçında da ilk 11'de görev aldı. Takımının hücumlarını yönlendiren isim olan Tadic, Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın gollerinde asisti yapan isim oldu. Tadic yaptığı iki asistin yanında gösterdiği performansla da taraftarından alkış aldı.

LİGDE ŞANS BULAMAYANLAR 11 BAŞLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde fazla şans bulamayan 5 isme Zenit karşısında 11'de görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun, karşılaşmaya 11'de başladı.

3-5-2 İLE ÇIKTI

Jose Mourinho, hazırlık maçında 3-5-2 formasyonunu tercih etti.

Fenerbahçe'de savunma üçlüsü Levent Mercan, Yusuf Akçiçek ve Rodrigo Becao'dan oluşurken, gol yollarında Dusan Tadic ile Cenk Tosun görev aldı.

Öte yandan Allan Saint-Maximin ise tedbir amaçlı kadroda yer almadı.

YEDEKLER ALTYAPIDAN

Fenerbahçe'de Zenit karşısında yedek kulübesi altyapı oyuncularından oluştu.

Sarı-lacivertlilerde kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten şans bekledi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ