İspanya'da Arda Güler iddiası! Kiralık Fenerbahçe'ye mi geliyor?

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından istediği forma şansını bulamayan 19 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye geri dönebileceği yazıldı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2024- 13:33