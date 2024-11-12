İspanya'da Arda Güler iddiası! Kiralık Fenerbahçe'ye mi geliyor?
İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından istediği forma şansını bulamayan 19 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye geri dönebileceği yazıldı. İşte haberin detayları...
İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten Arda Güler transfer olduğu Başkent ekibinde ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Futbolcu geride kalan sezon süre aldığı dakikalarda kaydettiği gollerle de adından söz ettirmişti.
Yeni sezonda Carlo Ancelotti'den daha çok forma şansı bekleyen milli yıldızımız adeta hayal kırıklığına uğramış durumda. Ancelotti'nin az süre verdiği futbolcudan kritik karar geldi.
Fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin'in İspanyol basını diario Madridista'dan derlediği habere göre futbolcu devre arasında Real Madrid'den başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediğini yönetime iletti
Yer alan haberde o detay ise gündeme bomba gibi düştü.
Haberde Arda Güler'in kiralık olarak forma terletebileceği takımlardan birisinin de eski kulübü Fenerbahçe olduğu vurgulandı.
Bu haber özellikle sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan uyandırdı. Yıldız isimle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.