Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde forma giymeye başlayan ve her geçen sezon yıldızını parlatan İsmail Yüksek, sarı lacivertlilerin ve milli takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başarmıştı. Yükselen ivmesinin ardından Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çeken 25 yaşındaki orta saha için en istekli kulüp İspanyol devi Atletico Madrid oldu.