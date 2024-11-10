FENERBAHÇE HABERİ: Real Madrid'de Jose Mourinho sesleri! Günün transfer bombası
Fenerbahçe'de son dönemde alınan sonuçların ardından yoğun şekilde eleştirilen Jose Mourinho hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; 61 yaşındaki hocanın, eski takımı Real Madrid'in başına geçebileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.11.2024- 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024- 10:25