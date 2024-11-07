Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın hakemler ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya bir yanıt daha verdi. İşte detaylar... (FB Spor haberi...)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın hakemler ile ilgili yaptığı açıklamaya bir yanıt daha verdi.

İşte o açıklama:

Sosyal medyada konuştum. Öncelikle, bu yabancı hakem getirip de pozisyonların incelenmesi konusunu açıklayayım. İbrahim Hatipoğlu, biliyorsunuz canlı yayında yabancı hakem gelsin incelesin dedi. Biz de resmi hesaptan cevap verdik. Bu seneden başlayarak istediğiniz sezonların pozisyonlarına bakalım dedik. Teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik.

"İBRAHİM HATİPOĞLU BENİ ARADI"

Sayın Hatipoğlu beni aradı, güzel bir sohbet oldu. O sohbet içerisinde tamam hakem getirelim, ben dedim ki siz 1 hakem getirin, ben de UEFA'dan bir hakem rica edeyim, pozisyonları inceleyelim dedik.

"CLATTENBURG VE MERK İÇİN ANLAŞTIK"

Siz bulun, tamam" dedim. "Bana 1 gün süre verir misiniz?" dedi. Ertesi gün beni aradı, "Tamam hakem bulduk." dedi. Biz hakem olarak Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg'u önerdik, onlardan da Markus Merk geldi. "Tamam çok güzel yapalım." dedim, "Ama" dedi "Bunu milli takım arasında yapalım." dedi. Ona da "Tamam" dedik.

"KONUŞMALARI GAZETECİLER DE BİLİYOR"

Enteresan biri durum var. Kendisiyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. En son bana mesaj attı, "Markus Merk için şu tarih uygun" dedi, milli takım arasını söyledi. Ben de aradım "Tamam, o tarih de uygun, milli ara tarihi de okey." dedim. Tarihte anlaştık, hakemler de anlaştık. Bu süreci zaten yönetim biliyor, bu gizli saklı değil herhalde. Gazeteciler de konuşmanın başını biliyorlar, bize devamlı "Ne oldu ne oldu" diye soruyorlar. Ben de gazeteciler aydınlatma adına "Milli arada bakmaya karar verdik pozisyonlara" dedim.

"HERKES 'ONLAR GELMEZ' DEDİ!"

Bu süreçte şöyle bir ayrıntı var, onu da anlatmam lazım. Bütün arkadaşlarım bana devamlı "Onlar gelmez" diyorlar. "Hayır karar verdik." diyorum, "Gelmezler" diyorlar. "Hakemleri belirledik" diyorum, "Gelmez onlar" diyorlar. "Yok bir şey bulur gelmezler" dediler. Tarihi belirledik falan dedim, yine bizimkiler "Gelmez" dedi. Tweet attım, yine "Gelmez onlar" dediler. Tweetten sonra açıklama, "Sinsilik, bir plan var, yok şöyle." falan dediler. Soruyorum, bunun neresinde bir plan var.