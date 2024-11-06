Fenerbahçe'de Dusan Tadic, AZ Alkmar maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE TADIC'IN SÖZLERİ:

HOLLANDA VE TÜRKİYE LİGİ ARASINDAKİ FARK?

Dusan Tadic: "Bana göre, Hollanda Ligi daha iyi. Ben burada yaşarken, puansal anlamda Hollanda 5. sıradaydı. Türkiye, 12. veya 13. sıradaydı. Ama şu anda Türkiye daha iyi durumda. 8 veya 9. sırada. Hollanda için daha taktiksel bir lig olduğunu söyleyebilirim. Maçı domine etmeye çalışan takımlar daha fazla. Türkiye'de fiziksel oyun daha fazla. Duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hollanda, taktiksel olarak daha ön planda."

Dusan Tadic: "Tabii ki mutluyum geri döndüğüm için. Ajax'ın aldığı sonuçlar da harika. Ajax için güzel sonuçlar. En büyük rakiplerinden birini yendi. Yeni bir hocaları var ve iyi bir şekilde devam ediyor. Ajax'ın galibiyetlerinden dolayı mutluyum, umarım devam ederler."

Dusan Tadic: "AZ Alkmaar, bu ligin en iyi genç takımlarından biri. Çok fazla genç oyuncuları var. Kaliteli bir hocaları var. Daha önce ona karşı oynadım. AZ Alkmaar, futbol oynamaya çalışan bir takım. Zor ve ilginç bir maç olacak."

BİRAZ ÖNCEKİ AÇIKLAMALARINDAN SONRA TÜRKİYE LİGİ'Nİ TERCİH ETME NEDENİ NEDİR?

Dusan Tadic: "Çok iyi bir soru. Açıkçası ben Hollanda'da güzel zamanlar geçirdim. Her şeyi yaşadığımı söyleyebilirim. Benim için gitme zamanıydı. Fenerbahçe'yi seçtim, Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Fenerbahçe, çok güçlü bir taraftar kitlesine sahip. Fenerbahçe'nin bana sunduğu projeden sonra bir şüphem olmadı. Fenerbahçe, çok büyük, taraftarları çok büyük. Fenerbahçe, kupalar kazanmak isteyen bir takım. Türkiye Ligi'nin de geliştiğini düşünüyorum. Çok fazla iyi, kaliteli oyuncular geliyor. Bu da bence pozitif bir durum oluşturuluyor."

Dusan Tadic: "Gerçekten Mourinho ile çalışmak büyük bir keyif. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Kazanmadığı şey kalmadı. Birçok şey öğreniyoruz kendisinden. En iyi şekilde bizi hazırlamaya çalışıyor. İyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz her maça. Sayabileceğim çok şey var Mourinho ile ilgili pozitif."