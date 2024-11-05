Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferde önemli isimlerle görüşen Kanarya'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerin, ezeli rakibi Galatasaray'a tarihi bir transfer çalımı atmak üzere olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 05.11.2024- 09:43