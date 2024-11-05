Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu karşılaşma ile deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdüren sarı-lacivertli ekip, en iyi takımlar arasında girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Avrupa'daki AZ Alkmaar maçı öncesi Trabzonspor'u 90+12'de yenerek hem lider G.Saray'ın bay geçtiği haftada farkı 5'e indiren hem de moral bulan Fenerbahçe, ligde namağlup dış saha karnesiyle de mest ediyor. Deplasmandaki son yenilgisini Jorge Jesus yönetiminde 519 gün önce 3-0'lık sonuçla Galatasaray'dan alan sarı-lacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu. İsmail Kartal ve Mourinho döneminde 17 aydır bileği bükülmeyen Kanarya, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı.

GALATASARAY LISTEDE 6. SIRADA

Bu sezon tek yenilgisini evinde alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 karşılaşmada (4G-2B) rakiplerine boyun eğmedi. Kanarya, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor. 20 galibiyet-5 beraberlik elde eden F.Bahçe, sadece Fransız devi PSG'yi (29) geçemedi. Leverkusen (21) ve R.Madrid (20) temsilcimizi takip ederken, lider Galatasaray da 16 maçlık serisiyle Sporting ile beraber listede 6.'lığı paylaştı.