FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho tüm dünyada gündem oldu! İşte atılan manşetler

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho tüm dünyada gündem oldu! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Mücadele sonrası en çok konuşulan konulardan biri ise sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Portekizli çalıştırıcının, Sofyan Amrabat'ın 90+12'de attığı golün ardından verdiği tepki dünya gündemine oturdu. İşte Mourinho hakkında dış basında atılan manşetler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2024- 09:42