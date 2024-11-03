Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti.
2-2 devam eden ve 12 dakika uzatma verilen mücadelenin son dakikasında sarı lacivertli ekip, Sofyan Amrabat'la golü buldu ve skoru 3-2'ye getirdi.
Amrabat'ın golü sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho gol sevincini yaşarken koşarak sahaya girdi, dizleri üzerine kaydı ve yerde yuvarlandı.
İşte Mourinho'nun daha önce görülmemiş o anları...
🟡🔵 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç! | #TSvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/pkv2KBwMkX— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 3, 2024