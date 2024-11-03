Jose Mourinho'nun sevinci gündem oldu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Kıran kırana geçen ve galibiyetin 90+12. dakikada belli olduğu mücadelede Jose Mourinho'nun maç sonundaki sevinci gündem oldu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2024- 21:31