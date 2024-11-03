Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde büyük sürpriz

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayında en az 2 takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren Kanarya'dan flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2024- 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024- 09:57