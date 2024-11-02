Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Toplantıya başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, toplantıda yaptığı konuşmada stadyum isim sponsorluğuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Stadyum isim sponsorluğu için dört büyük global ajansla anlaştıklarını aktaran Kızılhan, "Ülker ile mevcut stadyum isim sponsorluğumuz sezon sonu bitecek. Yeni dönemde bu sponsorluk için 4 büyük global ajansla anlaştık. Dünya çapında güçlü markalarla işbirliği görüşmesine başladık. Tüm dünyada yankı bulacak isim sponsorluğunu hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.