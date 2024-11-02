Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Mosturoğlu, "İçinde bulunduğumuz futbol sezonunda saha içinde olduğu kadar saha dışında da mücadele etmemiz gerekiyor. Dünya çapında bir teknik direktörümüz ve önemli futbolcularımız var. Lig uzun bir sezon. Sabrımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa kusursuz olmalıdır. Rakiplerin kusurları saha dışı faktörlerle kapatılabilir. Onlar arkalarından itilirken, bizim karşımızda pek çok dış etken vardır. Bu yüzden kusursuz olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hakem hatalarının dünyanın her ülkesinde yaşandığına dikkati çeken Mosturoğlu, şöyle devam etti:

Ancak bu hatalar belli kulüplerin aleyhine oluyorsa bunun makul bir izahı olamaz. Futbol iklimi yıllar içinde kirlenmiştir. Hata boyutunu aşan, adil olmayan hakem kararlarıyla şampiyonlar ilan edilmiş, küme düşen takımlar belirlenmiştir. VAR teknolojisiyle oyunun daha adil olacağına dair federasyon tarafından oluşturulan beklentiler ve bu beklentilerin karşılanmaması sonrasında hatalı VAR kararlarına karşı toleransımız kalmamıştır. Sahadaki hakem hataları, VAR'ın hatalarıyla birleşmiştir. Futboldaki güvensizlik unsuru yabancı VAR uygulamasıyla giderilmelidir.

Futbol ikliminde güvenin tahsis edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Mosturoğlu, yarın Trabzonspor ile karşılaşacak futbol A takımına da başarılar diledi.