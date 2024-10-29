Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. File derbisinde kazanan takım 3-0'lık skorla Fenerbahçe Medicana oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Filede dev derbide kazanan takım 3-0'lık skorla Fenerbaçe Medicana oldu.

Sarı-lacivertliler yoluna 6'da 6 ile devam etti ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fenerbahçe Medicana, ligin ilk beş haftasında oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden 3-0 kazanarak 5'te 5 yaptı ve haftaya lider girmişti.

Galatasaray Daikin ise benzer şekilde 5 karşılaşmasını kazanarak averajla 2. sırada yer alarak mücadeleye çıkmıştı.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. SET SONUCU: Fenerbahçe 25-21 Galatasaray

2. SET SONUCU: Fenerbahçe 25-16 Galatasaray

3. SET SONUCU: Fenerbahçe 25 - 18 Galatasaray