Fenerbahçe taraftarlarından Kadıköy'de koreografi şöleni!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Maç öncesi tribünlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan koreografi ile adeta bir görsel şölen vardı...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2024- 19:06 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024- 19:53