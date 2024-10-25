Fenerbahçe'de Bodrum FK mesaisi başladı

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Manchester United ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına cumartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Leonardo Bonucci, Can Bartu Tesislerini ziyaret etti.