Fenerbahçe'nin yıldızına Atletico Madrid kancası! Teklifi kabul etti

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Kadroya katılacak isimler merakla beklenirken diğer yandan da sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde oynadığı oyunla beğenileri kazanan yıldız futbolcuya son olarak İspanya devi Atletico Madrid talip oldu. İşte detaylar...(DIŞ HABER)