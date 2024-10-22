TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de formayı unuttular! Avrupa ekipleri Osayi ve İrfan Can için harekete geçti
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte yedek kulübesine çekilen Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci konusunda sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Samsunspor maçında kafileye dahil edilmeyen Osayi ve mücadeleye yedek kulübesinde başlayan İrfan Can Kahveci için Avrupa takımlarının devreye girdiği öne sürüldü. İşte transfer detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Yayın Tarihi: 22.10.2024- 09:42