FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun tazminatı şoke etti! Böylesi görülmedi...

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında alınan beraberliğin ardından sergilenen kötü futbol sürmeye devam ediyor. Bazı taraftarlar Galatasaray ile açılan puan farkının ardından yönetime tepki gösterirken Jose Mourinho'nun ise bu bu duruma sessliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerde olası bir ayrılık gerçekleşirse Portekizli hocanın tazminatı herkesi şoke etti. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2024- 12:08