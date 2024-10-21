FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho hücumda hız istedi! Hedefte Barcelona'nın yıldızı var

Jose Mourinho, Samsunspor maçı sonrası adeta çıldırdı. Özellikle hücum bölgesine etkisiz kalan oyuncularına kızan Portekizli hoca daha önce yaptığı açıklamada, "Ön bölgedel daha hızlı olmamız gerekiyor." demişti. Jose'nin bu noktada ara transfer döneminde transfer için listenin ilk sırasına Barcelona'nın yıldızını aldığı iddia edildi. İşte o futbolcu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2024- 10:19