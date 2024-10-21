FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İsmail Kartal'ı aratan tablo!

Sezona Jose Mourinho ve oldukça iddialı transferler giren Fenerbahçe'de ortaya çıkan tablo herkesi şaşkına çevirdi. Hem oynanan futbol hem de toplanan puan sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Fenerbahçe'de geçen sezon takımı çalıştıran İsmail Kartal'ın istatistiklerine bakıldığında Mourinho'ya büyük fark açtığı görüldü. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2024- 14:19