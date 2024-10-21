Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, 2-2 biten Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı.

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"Mourinho'nun Samsun'daki ihanet gecesini izledik. Yaptığı her şey yanlış olan bir Portekizli. Sözüm ona dünyanın en iyi teknik direktörü. İlk 11 yanlış… Maximin gibi bir adamı Sırp oyuncuların baskısıyla 11'den kesmiş. Son haftaların formda ismi İrfan Can kadroya girmek için daha ne yapsın. Fenerbahçe, Tadic'le öne geçti ama gol Samsunsporlu iki oyuncunun hediyesi. İkinci yarı 4 Fenerbahçeli defans oyuncusu ceza alanı içindeyken golü yediler. Ardından pabucun pahalı olduğunu gören Mourinho, hem Maximin'i hem de İrfan Can'ı oyuna aldı. Maximin kişisel gayretiyle golü yaptı. O golü ancak Maximin tipindeki oyuncular atar. Ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Tıpkı Göztepe'de kaybedilen puan gibi son 15 dakika Fenerbahçe teslim oldu. Bütün dönen toplar Samsun'undu ki bitime dakikalar kala Samsun beraberliği buldu. İddia ediyorum 5-10 dakika daha maç uzasaydı belki de Samsunspor 3 puanı alan taraftı. Hakem için söylenecek önemli şeyler var. Belki oyunun genelinde iyiydi ama birkaç sarı kart hatası yaptı. Ayrıca plaj futbolundaki hakemlerin yapmayacağı hatayı yaparak Fenerbahçeli futbolcuların ofsaytı rakip yarı alandan kullanmalarına izin verdi. Fenerbahçeli oyuncular, Samsunsporlu oyuncuların attığı gol sonrası faul itirazı yaptı ama faul filan yok."