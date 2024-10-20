SAMSUNSPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele öncesi 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2024- 18:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024- 18:09