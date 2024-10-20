Süper Lig'de heyecan devam ederken 9. hafta müsabakasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Soru: "Herkes Kostic'i sol bekte, İrfan Can'ı ilk 11'de bekliyordu. 11'i bugün nasıl hazırladı, neleri göz önünde bulundurdu?"

Jose Mourinho: "Göz önünde bulundurduğum şey şu, maçı kazanmak istiyorum. Bu anlamda en doğru şeyleri yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, ilk 11'e 11 oyuncu yazabiliyorsunuz. 16-17 oyuncuyla sahaya çıkabilmek isterdim, çünkü herkes hak etti. Medyayı biliyorum. Genelde önemli bir maçta önemli işler yapan oyuncuya odaklanıyorsunuz ama diğer maçları unutuyorsunuz. Tadic'i unutuyorsunuz. Maalesef durum bu şekilde. Seçim yapıyoruz. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışma yapma fırsatı bulabildik ve iki hafta iyi çalıştık."

Soru: "Samsunspor ceza sahasına ortaları yerden yapıyor. Nasıl tedbirler aldınız?"

Jose Mourinho: "Ortaları engellemek üzerine..."