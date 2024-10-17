Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.
Zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmak isteyen sarı-lacivertli takımda sıcak bir gelişme yaşandı.
Forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz oyuncu Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Ryan Kent, geçen sezon başında geldiği Fenerbahçe'de 19 resmi maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız"