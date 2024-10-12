Fenerbahçe'de Jose Mourinho önderliğinde transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, bu doğrultuda taraftarlarını heyecanlandıracak 2 yıldız ismi devre arasında renklerine bağlamayı planlıyor. İşte o oyuncular... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Yaz ayı transfer sezonunda tam 8 futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, sadece ara transfer dönemi için değil sezon sonu için de planlamalar yapıyor.