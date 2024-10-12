TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den devre arası bombası! İki isim birden
Fenerbahçe'de Jose Mourinho önderliğinde transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, bu doğrultuda taraftarlarını heyecanlandıracak 2 yıldız ismi devre arasında renklerine bağlamayı planlıyor. İşte o oyuncular... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yaz ayı transfer sezonunda tam 8 futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, sadece ara transfer dönemi için değil sezon sonu için de planlamalar yapıyor.
Fotomaç'ın haberine göre sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig'den haziran ayında sözleşmeleri bitecek iki yıldızı takibe alırken, teknik direktör Jose Mourinho'dan da bu transferlere yeşil ışık geldi.
Hedefteki isimlerden birinin, yaz döneminde de gündeme gelen Sergio Reguilon olduğu belirtildi. 27 yaşındaki İspanyol sol bek, Tottenham'la sözleşme yenilemedi. Menajer Ante Postecoglou'nun şans vermediği Reguilon'un kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimali son derece yüksek.
BÜYÜK TAKIMLARDA TOP KOŞTURDU
Jose Mourinho'nun, Tottenham'dayken 30 milyon euro'ya transfer ettirdiği 1.78 boyundaki öğrencisini Fenerbahçe'de de görmek istediği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek Reguilon için makul bir fiyat belirlemesi halinde ocak ayında bu iş bitebilir. Piyasa değeri şu an 12 milyon euro olan tecrübeli futbolcu, sol kanatta da görev yapabiliyor.
Bu transfer gerçekleşirse, Oosterwolde yeniden stopere geçebilir. İspanya Milli Takımı formasını 6 kez giyen Reguilon, kariyerinde Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Sevilla gibi büyük kulüplerde görev yaptı.
AMAD DIALLO SESLERİ
Branco'nun takibindeki diğer oyuncunun ise Amad Diallo olduğu öne sürüldü. Maximin, 1 yıllığına kiralandı ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu nedenle hızlı kanat arayışındaki Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın genç yeteneğini izlediği iddia edildi.
Kırmızı Şeytanlar, 2021'in ocak ayında 22 yaşındaki oyuncu için Atalanta'ya 21.3 milyon euro ödemişti. Diallo, 1 sezon Rangers'ta bir sezon da Sunderland'de kiralık olarak oynadı.
Ten Hag, bu yıl Fildişi Sahilli futbolcuya zaman zaman şans veriyor. Genç futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunduğu için bu transferde sezon sonunun beklenmesi zorunlu olacak.