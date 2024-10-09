Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe için sürpriz forvet iddiası!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe için sürpriz forvet iddiası! Şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Kadrosuna önemli bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı Dominic Calvert-Lewin'i kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, yıldız isimle yolları ayırdıktan sonra Calvert-Lewin için harekete geçecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2024- 06:40









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En-Nesyri ve Cenk Tosun'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Dzeko'nun da yaşından dolayı üç kulvarda takımı sırtlayamayacağını düşünüyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'yla üç kupada da şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın elini güçlendirmek için harekat başlatıyor.