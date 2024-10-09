TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe için sürpriz forvet iddiası!
Şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Kadrosuna önemli bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı Dominic Calvert-Lewin'i kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, yıldız isimle yolları ayırdıktan sonra Calvert-Lewin için harekete geçecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.10.2024- 06:40