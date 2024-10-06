Fenerbahçe'den Galatasaray'da tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho faktörü devrede
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasını BAY geçecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyelere imza atmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor. Yönetim, Galatasaray'ın uzun süredir listesinde bulundurduğu yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti. Kurmaylar, transferde Jose Mourinho faktörünü kullanacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 06.10.2024- 09:28