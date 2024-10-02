Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente'ye konuk olacak.

Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zayıf yönlerine değinmeyi tercih etmiyorum. Pazar gününden beri bu maça hazırlanıyoruz. Çok yüksek şiddetli çalışmalar yapamadık, çünkü ligde zorlu bir maç oynamıştık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini ve neler yapmaya çalışacağımızı biliyoruz.

"TAMAMEN YAPMAK İSTEDİKLERİME ODAKLIYIM."

Her kulübün hedefleri vardır. Bir kulübe geldiğiniz zaman, o kulübün hayallerini sahiplenirsiniz. İspanya Ligi'ni Real Madrid ile kazanmak ve Fenerbahçe ile Türkiye Ligi'ni kazanmak arasında benim için fark yok. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelme kararımdan pişman değilim. Tamamen yapmak istediklerime odaklıyım.

"20 YIL ÖNCEKİ HIRSLARIM HALA VAR"

20 yıl önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe de hırsları olan bir kulüp. Burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor, Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor.