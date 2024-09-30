Fenerbahçe kazandı ama hiç tat vermedi, vermiyor ve verecek gibi de görünmüyor. Jose Mourinho farkı sadece yaptığı hakem saygısızlıklarında görünüyor. Antalyaspor, Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından biri ama ürettiği gol pozisyonu biri, ikiyi geçmez. Maçın hemen başında Szymanski'nin kaçırdığı bir gol var ki inanılır gibi değil… Kaleye yarım metre uzakta, kaleci kalede yok, kale bomboş… İlk devre ve Tadic'in attığı gole kadar tüm Fenerbahçeliler 9 doğurdu. Amrabat dışında "eh" diyeceğimiz bir oyuncu bile yok. Dzeko'da fiziki düşüş var. Tadic de geriye gidiyor ama attığı akıllı golle birçok şeyi öteleyebiliyor. Tadic'in vuruş tekniği ve oyun zekası iyi olmasa Fenerbahçe ilk golü de bulamazdı. Hemen ardından da Kostic'in soldan yaptığı ortaya Antalyaspor defans oyuncusu kafayı ters vurunca Fenerbahçe maçı kurtardı. Sonuçta; Fenerbahçe kazanmalıydı, Galatasaray puan kaybetmişti… Kazandılar ama inanın bana futbol olarak her geçen gün iyiye değil, kötüye gidiyorlar. Hakem Cihan Aydın, oyunun hemen başında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi pozisyonunda devam ettirdiler VAR hakeminin yardımıyla da haklı olarak gol kararını vermediler. Çünkü topun az da olsa bir kısmı çizgiyle irtibatlıydı. Ama ilk yarıda Dzeko'ya yapılan mutlak bir penaltı var. Omuzlara bakınca şarj gibi görünüyor ama aşağıdan Veysel Sarı'nın Dzeko'nun bacağına çok net bir faulü var.