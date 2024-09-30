Dzeko'ya yapılan müdahale penaltı mı? Mustafa Çulcu yorumladı!
Çakar'dan Mourinho'ya eleştiri! "Hakem saygısızlıklarında..."
🔥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | 29 Eylül
EKMEKSİZ ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Dzeko'ya yapılan müdahale penaltı mı? Mustafa Çulcu yorumladı! Dzeko'ya yapılan müdahale penaltı mı? Mustafa Çulcu yorumladı! 00:25
Çakar'dan Mourinho'ya eleştiri! "Hakem saygısızlıklarında..." Çakar'dan Mourinho'ya eleştiri! "Hakem saygısızlıklarında..." 00:14
Buruk Kasımpaşa karşısında sınıfta kaldı! Buruk Kasımpaşa karşısında sınıfta kaldı! 23:46
G.Saray'da Batshuayi krizi! Nedeni ortaya çıktı G.Saray'da Batshuayi krizi! Nedeni ortaya çıktı 23:37
İşte Beşikaş'ın Kayseri maçı 11'i İşte Beşikaş'ın Kayseri maçı 11'i 23:05
Mourinho'dan iptal edilen gole tepki! Mourinho'dan iptal edilen gole tepki! 21:56
Daha Eski
Antalya'da kazanan F.Bahçe! Antalya'da kazanan F.Bahçe! 21:56
Mourinho'dan olay tepki! Mourinho'dan olay tepki! 21:56
Top çizgiyi geçti mi? İşte F.Bahçe'nin gol beklediği an Top çizgiyi geçti mi? İşte F.Bahçe'nin gol beklediği an 21:56
Ertuğrul'dan hakeme tepki! "Bütün takdir haklarını..." Ertuğrul'dan hakeme tepki! "Bütün takdir haklarını..." 21:55
Şenol Güneş: Durumumuz iyi değil! Şenol Güneş: Durumumuz iyi değil! 21:55
Fırtına galibiyetle tanıştı! Fırtına galibiyetle tanıştı! 21:55