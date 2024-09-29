Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE AMRABAT'IN SÖZLERİ:

"Açıkçası insanlardan neden beklenti içerisinde anlayamıyorum, İsmail ile iyi oynayabiliriz. Harika bir futbolcu. Komple bir orta saha. Türk Milli Takımı'nın en iyi orta sahalarından biri. Aynı zamanda Fred, Sebastian, Mert Hakan, unuttuğum varsa özür dilerim. Kaliteli oyuncularımız var. Kim oynarsa oynasın en iyimizi ortaya koyarız."