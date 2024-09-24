Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho, özellikle Galatasaray yenilgisi sonrası eleştirilerin hedefinde. Portekizli hoca şu ana kadar ligde sarı lacivertli takım ile çıktığı 6 maçta 5 puan yitirdi. Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlara yaşattığı başarılarla adından söz ettiren Mourinho'nun Fenerbahçe başlangıç performansı en kötüsü değil. Daha önce hem Porto'da hem de Manchester United'da çok daha kötülerine imza atmıştı. 2016'da Mahchester United, Mourinho ile ilk maçını kazansa da ardından Manchester City, Watford ve Feyenoord karşısında sahadan puansız ayrılmıştı. Portekizli teknik adam, Porto'nun başında bulunduğu 2002-2003 sezonunda Avrupa ve ligde çıktığı ilk 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

TAM BiR KUPA CANAVARI

Mavi-beyazlılar, sezon sonunda ise Portekiz Ligi, Portekiz Kupası ve o zamanki adıyla UEFA Kupası'nı müzesine götürdü. Sonraki sezon, aynı dönemde Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi sahadan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılırken, sezon sonunda lig ile Şampiyonlar Ligi zaferlerini elde etti ve başarılı teknik adam İngiliz ekibi Chelsea'nin yolunu tuttu. Chelsea, Mourinho ile ilk sezonu olan 2004-05'te ilk 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 61 yaşındaki teknik adam, 6 kupayla tamamladığı 3.5 yıllık ilk Chelsea kariyerindeki ikinci sezonunda ise aynı dönemi 6 galibiyet, üçüncü sezonu 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve altıncı haftada görevinden ayrıldığı 2006-07 sezonunu ise 4 galibiyet, 1 beraberlik İ ve 1 mağlubiyetle geçti.

INTER DÖNEMİ

Inter, Mourinho'nun görev aldığı 2 sezonun ilkine, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performansla başladı. Mavi-siyahlılar, 2008-2009 sezonu sonunda İtalya Serie A ve İtalya Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Bir sonraki sezon aynı dönemi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçen Mourinho yönetimindeki Milano ekibi, sezon sonu ise lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak üç zafer elde etti.

MADRID DÖNEMİ

İspanyol ekibi Real Madrid'in başında ilk sezonuna 4 galibiyet ve 2 beraberlikle giriş yapan Mourinho, sezon sonu ise puan basamağında Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Madrid ekibinde 2011-2012 sezonunda İspanya Süper Kupa maçlarının da dahil olduğu aynı dönemi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performansla geride bırakan Portekizli teknik adam, sezon sonunda ise Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona'nın üç sezonluk şampiyonluk serisine son verdi. Eflatun-beyazlılar, Mourinho yönetimindeki son dönemde ise ilk 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak geride kalan 2 sezona göre daha başarısız bir performans ortaya koydu. Portekizli teknik adam, üç sene görev yaptığı ve kariyerinin en kötü performansı olarak nitelediği Real Madrid döneminde birer lig, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2. CHELSEA DÖNEMİ KÖTÜ BİTTİ

Mourinho'nun ikinci kez başına geçtiği Chelsea, 2013-2014 sezonundaki ilk 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir istatistik yaptı. Londra ekibi, ligi 3'üncü sırada bitirdiği bu sezonda kupa kaldırma başarısı gösteremedi. Şampiyon olarak tamamladıkları 2014-2015 sezonunda aynı dönemi 4 galibiyet, 2 beraberlikle geçen Mourinho'lu Chelsea, sezon sonunda İngiltere Lig Kupası'nı da müzesine götürdü. Portekizli çalıştırıcının ikinci Chelsea dönemindeki son sezonu ise hüsran doluydu. 2015-2016 sezonuna kariyerindeki en kötü başlangıcı yaparak giren Mourinho, Londra ekibinin başında lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı, 1 defa berabere kaldı ve 4 kez mağlubiyet yaşadı. Başkent ekibi, son 22 yılın en kötü performansını ortaya koyup ilk 16 haftada 15 puan toplayınca, Mourinho'nun da görevine son verildi.

ROMA İLE DE KUPA ALDI

Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme ile Roma'nın teknik direktörü olmuştu. Roma, Portekizli teknik direktörün yönetiminde 2021-2022 sezonunda Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olurken, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi finalinde, İspanya'nın Sevilla takımına penaltılarda 4-1 kaybetmişti.