Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında taşlar yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de alınan derbi mağlubiyetinin ardından önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler devre arasında Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2024- 10:09 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024- 10:27