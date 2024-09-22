59. dakikada çalımlarla ceza ceza sahasına giren Gabriel Sara, usta işi bir gol attı. Dün mükemmel bir maç çıkardı Sara… Abdülkerim'in Fred'e yaptığı hareketten sonra kazanılan penaltıyı Dzeko gole çevirdi ve Fenerbahçe'yi umutlandırdı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si rakiplerine çok pozisyon veriyor. Hem de bu kadar savunma ağırlıklı oyuncularla oynamasına rağmen! Oysa geçen sezon Fenerbahçe'nin çılgınca hücum yapan bir oyun hafızası vardı ve rakiplerine çok az puan veriyordu. Dünyanın en büyük hocalarından birini getirdi. Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yaptı Fenerbahçe! Ama Fenerbahçe'de ileri değil, geri gidiş var. Bunun da tek sorumlusu Mourinho! Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Kadıköy'den altın değerinde 3 puan çıkardı. Ve daha 6. haftada Mourinho'lu Fenerbahçe'ye 5 puan fark attı. Bizim ligimizde büyük hoca olmak maç kazandırmıyor! Okan Buruk gibi cesur hoca olmak lazım! Sahada savaşmak lazım. Kalplerin güm güm attığı harika bir futbol ziyafetine tanıklık ettik. İki takıma da teşekkürler!