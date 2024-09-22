Fenerbahçe'den Arjantinli yıldıza kanca! Kanarya'dan derbi sonrası flaş transfer hamlesi
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasında dev derbide Galatasaray'ı konuk etti. Dev randevuda rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde mücadele sonrası önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Derbi maçından sonra kanat mevkisi için elini hızlandıran Fenerbahçe, Arjantinli yıldız kanat oyuncusunun transferi için girişimlere başladı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 22.09.2024- 11:02 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024- 11:03