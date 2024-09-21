Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşma ardından sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

İŞTE DZEKO'NUN SÖZLERİ:

Derbiye çok iyi başladık. Bazı fırsatlar yarattık ama atamadık. Pozisyon yokken goller yedik. Ortada bir şey yoktu. Buna benzer golü Lugano maçında da yedik. Rakip öz güven kazandı. İşler bizim için zorlaştı. Buna rağmen elimizden geleni yaptık. Yine pozisyon bul ama atamadık. Yediğimiz ikinci gol çok çok basitti. Bizim gibi bir takım böyle gol yememeli. Sakin kalmalı ve hatalarımızı değerlendirmeliyiz.