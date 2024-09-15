Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! Jose Mourinho devrede

Trendyol Süper Lig'de 5. haftada Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de gözler lige çevrildi. Diğer yandan yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından bahsettiren sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın listesinde olan yıldız futbolcu Nicola Zalewski için devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2024- 06:40