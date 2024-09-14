TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, transfer döneminin sonra ermesinin hemen ardından devre arası için çalışmalara başladı. Oldukça tecrübeli bir kadro kuran ve şampiyonluk iddiası bulunan sarı-lacivertli ekip, ocak ayında ise genç bir oyuncu alıp gelecekte rekor bonservis kazanmak istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren yönetim, rotayı o oyuncuya çevirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2024- 09:50