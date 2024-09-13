Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Devre arasında masaya oturulacak
Trendyol Süper Lig'e Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlangıç yapan ve 4 maçta 3 galibiyet alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer sezonunu hareketli geçiren sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminin çalışmalarına şimdiden başladı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun devre arasında o yıldız futbolcuyla masaya oturacağı öğrenildi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 13.09.2024- 06:40