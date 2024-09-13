Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Devre arasında masaya oturulacak

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Devre arasında masaya oturulacak Trendyol Süper Lig'e Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlangıç yapan ve 4 maçta 3 galibiyet alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer sezonunu hareketli geçiren sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminin çalışmalarına şimdiden başladı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun devre arasında o yıldız futbolcuyla masaya oturacağı öğrenildi. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2024- 06:40









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Son olarak Kostic'i renklerine bağlayan ve yaz transfer sezonunu kapatan Sarı-Lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Lyon ile sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılmasına kesin olarak bakılan Fransız 10 numara Rayan Cherki.