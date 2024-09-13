Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jose Mourinho telefonda görüştü
Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet eden Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer yarışında birkez daha karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği o yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...
YoussefEn-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Filip Kostic'le kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, transferin son gününde bir bomba daha patlatmak üzere harekete geçti.
Jose Mourinho'nun stoper talebi doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexsandro için Lille'e resmi teklifini iletti.
5'İNCİ OYUNCU OLACAK
Geçensezon Fred ve Szymanski'yi ezeli rakibinin elinden kapan, bu sezon ise Oğuz Aydın ile Kostic'i Galatasaray'a bırakmayan sarı-lacivertliler, Alexsandro'yla Aslan'a bir çalım daha atmayı planlıyor.
Fransız ekibiyle görüşmeler yapılıyor. Jose Mourinho da oyuncuyla bir telefon trafiği gerçekleştirdi.
Sözleşmesi 2028'de bitecek oyuncu için yapılan teklif; satın alma opsiyonlu kiralama. Transfer gün içinde netleşecek.
90'AR DAKİKA OYNADI
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexsandro, Lille formasıyla, bu sezon 7 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 90'ar dakika süre aldı.
Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'yle oynanan Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu maçlarında da ilk 11'de yer almış ve karşılaşma sonuna kadar sahada kalmıştı.
JOSE ELEMEDE BEĞENDİ
Jose, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynadığı Lille maçlarında Alexsandro'nun performansını beğenmişti.