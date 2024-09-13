Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jose Mourinho telefonda görüştü

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet eden Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer yarışında birkez daha karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği o yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2024- 06:40