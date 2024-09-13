FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Anderson Talisca kararı! Transfer...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, transfer dönemini doludizgin geçirdi. Sarı-lacivertli ekip, Saint-Maximin'den En-Nesyri'ye, Sofyan Amrabat'tan Filip Kostic'e kadar birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Transferde son güne gelirken Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş bir Talisca kararı çıktığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 13.09.2024- 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024- 10:10