Juventus, Filip Kostic'in kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin 8 Eylül Pazar günü İstanbul'a getirdiği Filip Kostic için İtalyan devi Juventus'tan resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Sırp yıldız Filip Kostic için Juventus'tan resmi açıklama geldi.

İtalyan devi, Kostic'in Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.

Juventus'un açıklamasında "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.

Juventus'ta iki sezonda 87 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Kostic, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.