FENERBAHÇE HABERLERİ | Boca Juniors'tan transfer açıklaması! Medina...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha hattını Cristian Medina ile güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Arjantinli oyuncunun transferi için girişimlerini sürdürüyor. Yıldız oyuncunun transferi hakkında Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi
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Yayın Tarihi: 08.09.2024- 11:05