Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip birçok ismi takımdan gönderdi.
Şimdi ise Kanarya'da bir ayrılık daha yaşandı.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Mısırlı futbolcusu Omar Fayed'i kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olduğunu duyurdu.
İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN YAPTIĞI AÇIKLAMA:
Transfer Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur.
Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz.
Transfer Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/cKd1QBGuKe— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 7, 2024