Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, Omar Fayed'in Belçika ekibi Beerschot'a kiraladığını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması sürüyor.

Sarı-lacivertli ekip birçok ismi takımdan gönderdi.

Şimdi ise Kanarya'da bir ayrılık daha yaşandı.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Mısırlı futbolcusu Omar Fayed'i kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Transfer Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur.

Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü