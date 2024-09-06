TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ansu Fati bombası! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; sarı lacivertliler, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Ansu Fati için devreye girdi. İşte Kanarya'nın, 21 yaşındaki oyuncu için yapacağı o teklif... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2024- 17:06 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024- 17:13